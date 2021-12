Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le nouveau gros indice de Pochettino sur son avenir !

Publié le 12 décembre 2021 à 4h15 par A.M.

Malgré les rumeurs concernant son avenir, Mauricio Pochettino se projette sur la saison avec le PSG.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'avenir de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au sein du PSG. Il faut dire que le club de la capitale rêve toujours d'attirer Zinedine Zidane qui est libre de tout contrat. De son côté, le technicien argentin ne serait pas insensible aux appels de Manchester United. Malgré tout, l'ancien manager de Tottenham se projette et au PSG et notamment sur le prochain tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Pochettino se projette