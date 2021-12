Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités d’un proche de Messi sur son intégration…

Publié le 12 décembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Le FC Barcelone a témoigné du départ de Lionel Messi au cours de la dernière intersaison. La légende culé a rejoint le PSG où il semble peiner à prendre ses marques. Et son compatriote argentin Leandro Paredes n’a pas nié les difficultés de Messi depuis son arrivée.

Depuis ses débuts avec le PSG, où il a débarqué en provenance du FC Barcelone à l’intersaison, Lionel Messi n’a trouvé le chemin des filets qu’à six reprises pour seulement un but en Ligue 1 inscrit face au FC Nantes en novembre dernier (3-1). Son adaptation au PSG a été un sujet vivement commenté ces dernières semaines au point où son entraîneur Mauricio Pochettino a dû l’aborder en conférence de presse dernièrement. Proche de son compatriote argentin avec l’Albiceleste et désormais au PSG, Leandro Paredes s’est confié sur les débuts poussifs du septuple Ballon d’or.

« Ses premiers mois étaient compliqués parce que ce n’est pas facile de changer de club »