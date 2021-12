Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Au coeur des rumeurs, Haaland a déjà tranché pour son prochain club !

Publié le 12 décembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Annoncé chez les plus grands clubs européens, dont le PSG où les décideurs parisiens aimeraient le faire venir pour remplacer Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland aurait déjà choisi sa prochaine destination.

« Il peut et va passer à l'étape suivante. Bayern, Real, Barcelone, City - ce sont les grands clubs dans lesquels il peut aller. City a remporté le championnat cinq fois ces dernières années, bien plus que United » . À l'occasion d’un long entretien accordé à Sport1 , Mino Raiola révélait vendredi qu’Erling Braut Haaland devrait quitter le Borussia Dortmund à l’issue de la saison afin de se lancer un nouveau challenge ailleurs. L’agent de la piste offensive du PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé comme le10sport.com vous le révélait en août dernier, n’a pas cité le Paris Saint-Germain contrairement au Real Madrid, au FC Barcelone, à Manchester City et au Bayern Munich. Et le PSG pourrait bien être largué dans la course à la signature d’Haaland.

Haaland donnerait sa préférence au Real Madrid !