Mercato - PSG : Leonardo peut se mettre à rêver de… Paul Pogba !

Publié le 12 décembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Dans le viseur du PSG en marge du prochain mercato estival, moment où il pourrait être agent libre, Paul Pogba ne sera vraiment pas retenu par Manchester United selon Ralf Rangnick.

À l’issue de la saison, Paul Pogba pourrait bien bénéficier du statut d’agent libre. La cause ? Son contrat le liant à Manchester United prendra fin en juin prochain. Et alors que son agent Raiola a clairement fait savoir qu’une offre de prolongation de contrat était à disposition du champion du monde tricolore, à l’instar de d’autres options ailleurs, Pogba pourrait ne pas renouveler son contrat à United. En parallèle, Leonardo conserverait un intérêt concret pour Paul Pogba comme l’été dernier. Et le directeur sportif du PSG aurait une chance d’attirer Pogba au Paris Saint-Germain puisqu’il ne sera clairement pas retenu par Ralf Rangnick, entraîneur intérimaire de Manchester United.

« Si un joueur ne veut pas jouer pour un club comme Manchester United… »