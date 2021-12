Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce retentissante de Paredes sur son avenir !

Publié le 10 décembre 2021 à 17h15 par A.D.

Alors qu'il est annoncé partant ces dernières semaines, Leandro Paredes a tenu à mettre les choses au clair quant à son avenir. Comme l'a expliqué le milieu de terrain du PSG, il n'est pas du tout sur le départ.

Depuis le début de la saison, Leandro Paredes est loin d'être un titulaire incontesté au PSG. Une situation qui fait beaucoup parler. Selon les rumeurs de ces dernières semaines, Leandro Paredes ne devrait plus faire long feu au PSG. Interrogé après son 100ème match sous les couleurs rouge et bleu, Leandro Paredes y est allé de sa mise au point, réfutant totalement la thèse d'un départ. « Mon 100e match avec Paris ? Je suis content, parce que je joue pour ce maillot, pour ce club, et dans une équipe d'amis. Je suis fier d'avoir joué 100 matches, et j'espère qu'il y en aura encore beaucoup d’autres » , a confié Leandro Paredes ce mercredi.

«Je suis heureux à Paris, j'espère y rester encore longtemps»