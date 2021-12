Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'avenir de Sablé est déjà décidé !

Publié le 12 décembre 2021 à 10h10 par A.M.

Choisi pour assurer l'intérim après le départ de Claude Puel, Julien Sablé a grillé son unique joker en s'inclinant à Reims (0-2). Il ne sera donc plus sur le banc de l'ASSE lors du prochain match.

Adjoint de Claude Puel, Julien Sablé assure l'intérim de ce dernier mis à pied après la déroute subie contre le Stade Rennais (0-5). Comme le révélait en exclusivité le10sport.com, l'ancien milieu de terrain stéphanois pourrait même voir son intérim se prolonger de quelques semaines en cas de bon résultat contre Reims où les Stéphanois se déplaçaient samedi soir. Mais la défaite de l'ASSE en terres champenoises risque d'entériner l'avenir de Julien Sablé.

L'intérim de Sablé va prendre fin