Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour Leonardo avec cette piste XXL !

Publié le 12 décembre 2021 à 7h45 par A.D.

Alors qu'il sera en fin de contrat le 30 juin avec l'Inter, Marcelo Brozovic aurait alerté le PSG. Toutefois, le milieu de terrain croate serait finalement parti pour prolonger avec les Nerazzurri.

Après Leo Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum, Leonardo aimerait boucler de nouveaux coups XXL à 0€ en 2022. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG serait sur les traces de plusieurs joueurs en fin de contrat le 30 juin, et notamment le milieu de terrain de l'Inter Marcelo Brozovic. Toutefois, le combat pourrait déjà être perdu d'avance pour Leonardo et le PSG.

Une prolongation d'ici Noël pour Marcelo Brozovic ?