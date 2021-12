Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux cadors laissent le champ libre au PSG pour un coup à 0€ !

Publié le 13 décembre 2021 à 22h10 par Th.B.

Dans le cadre du prochain mercato estival, le PSG serait prêt à tenter sa chance avec le potentiel futur agent libre Antonio Rüdiger. Pour autant, les Parisiens n’auraient pas à livrer une bataille royale au vu des positions adoptées par le Bayern Munich et Tottenham entre autres.

Pour le mercato estival de 2021, le PSG a dévalisé le marché des agents libres en mettant notamment la main sur Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi. Rien que ça. Et pour ce qui est de la prochaine intersaison, Leonardo serait susceptible de réitérer cette expérience. Plusieurs dossiers auraient été ouverts par le directeur sportif du PSG dont les pistes menant à Paul Pogba, Franck Kessié ou encore Marcelo Brozovic. Protégé de Thomas Tuchel à Chelsea, Antonio Rüdiger pourrait se retrouver dans la même situation que les noms cités ci-dessus si une prolongation de son contrat n’était pas signée d’ici-là. Le Real Madrid aurait des vues sur Rüdiger et serait prêt à livrer une énième bataille au PSG sur le marché.

Tottenham pas dans la course, le Bayern pas prêt à s’aligner sur les demandes de Rüdiger

Cependant, cela ne serait pour le moment pas le cas du Bayern Munich. Il a récemment été question dans la presse d’un intérêt du champion d’Allemagne pour le champion d’Europe sacré avec Chelsea en Ligue des champions la saison passée. Néanmoins, selon Fabrizio Romano, le Bayern Munich n’aurait nullement l’intention de répondre positivement aux demandes salariales du clan Antonio Rüdiger. En outre, le Tottenham d’Antonio Conte qui a connu le temps d’une saison Rüdiger à Chelsea n’aurait pas pris la décision de se lancer sur les traces de l’international allemand de 28 ans. De quoi permettre au PSG de souffler, pour le moment…