Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid et le PSG vont se croiser sur le marché !

Publié le 13 décembre 2021 à 19h15 par Th.B.

Comme le passé l’a déjà prouvé et le présent continuerait de le faire avec plusieurs dossiers, le PSG devrait à nouveau se mesurer au Real Madrid pour une opportunité de marché en la personne d’Antonio Rüdiger.

Le Real Madrid pourrait-il une nouvelle fois mettre des bâtons dans les roues du PSG sur le marché des transferts ? À l’instar des pistes menant à Erling Braut Haaland, Paul Pogba, Robert Lewandowski ou encore David Alaba qui a finalement signé en faveur du Real Madrid au cours du dernier mercato estival, le PSG devrait retrouver sur sa route le club merengue dans la course à la signature d’Antonio Rüdiger. Alors que le défenseur de Chelsea est en fin de contrat à l’issue de la saison, le Real Madrid semblerait être prêt à boucler l’arrivée d’un nouveau défenseur central après Alaba et surtout après les départs successifs de Sergio Ramos et de Raphaël Varane.

Le Real Madrid décidé à recruter Rüdiger ?