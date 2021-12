Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente bien un très joli coup pour oublier Luis Henrique !

Publié le 13 décembre 2021 à 20h00 par A.M.

Annoncé dans le viseur de l'OM pour remplacer Luis Henrique, Cyle Larin pourrait bien représenter un très joli coup pour le club phocéen.

En difficulté depuis le début de saison, Luis Henrique pourrait être poussé au départ cet hiver. D'après le média brésilien Real Futbal News , Botafogo serait intéressé par l'arrivée de l'ailier de 19 ans. Une situation qui pousse l'OM à scruter le marché afin de lui dénicher un successeur. Dans cette optique, jeunefooteux.com a révélé l'intérêt du club phocéen pour Cyle Larin (26 ans) qui ne prolongera pas son contrat à Besiktas qui s'achève en juin prochain. Et d'après Arnaud Salas, spécialiste du foot nord-américain, ce serait un très joli coup.

«Sa vitesse et sa polyvalence rendraient de grands services à l'OM»