Mercato - OM : Longoria prépare un joli coup pour remplacer Luis Henrique !

Publié le 12 décembre 2021 à 14h10 par A.M.

Alors que l'avenir de Luis Henrique semble s'inscrire loin de l'OM, Pablo Longoria suivrait avec attention la situation de Cyle Larin (26 ans) dont le contrat à Besiktas s'achève en juin prochain.

Cet hiver, l'Olympique de Marseille cherchera à se renforcer notamment dans le secteur offensif. Et pour cause, l'effectif est moins dense dans ce secteur de jeu et surtout, le staff marseillais n'est pas convaincu par Luis Henrique qui pourrait être poussé au départ durant le mois de janvier. D'après le média brésilien Real Futbal News , Botafogo serait intéressé par l'arrivée de l'ailier de 19 ans. Un départ qu'il faudrait compenser par l'arrivée d'un nouvel élément offensif capable de jouer les premiers rôles.

Cyle Larin dans le viseur de l'OM ?