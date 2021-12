Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Haaland va s'accélérer !

Publié le 12 décembre 2021 à 12h15 par H.G.

Alors que bon nombre de clubs sont annoncés sur les traces d’Erling Haaland, le dossier pourrait très bientôt s’accélérer.

Erling Haaland sera sans aucun doute la grande attraction de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Et pour cause, bon nombre de clubs sont annoncés sur ses traces dans la mesure où il disposera d’une clause libératoire au Borussia Dortmund comprise entre 75 et 90M€ selon les sources. Comme nous vous l'avons révélé, le PSG est présent dans le dossier, mais il n’est pas seul puisque le Real Madrid, Manchester City ou encore le FC Barcelone se verraient bien s’attacher les services de l’international norvégien.

Un jeu d’enchères en préparation dans le feuilleton Erling Haaland