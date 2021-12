Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé pourrait rendre un grand service au Qatar avec... Haaland !

Publié le 12 décembre 2021 à 10h45 par D.M.

Le Real Madrid pourrait ne pas avoir les moyens de s'offrir Erling Haaland la saison prochaine en raison notamment du dossier Kylian Mbappé. Explications.

Le PSG pourrait bien dire adieu à Kylian Mbappé à la fin de la saison. Le joueur de 22 ans voit son contrat expirer en juin prochain, et n’aurait toujours pas l’intention de prolonger son bail afin de faciliter son départ vers le Real Madrid, le club de ses rêves. Un départ, qui pourrait pousser les dirigeants à scruter le marché pour rechercher son remplaçant. Les noms de Robert Lewandowski (Bayern Munich) ou encore de Karim Adeyemi (RB Salzbourg) ont circulé, mais la priorité du PSG reste Erling Haaland (Borussia Dortmund) selon les informations exclusives du 10Sport.com.

Le Real Madrid va devoir se faire une raison avec Haaland