Mercato - PSG : Wanda Nara prépare le départ de Mauro Icardi !

Publié le 13 décembre 2021 à 18h45 par A.C.

Sous contrat jusqu'en juin 2024, Mauro Icardi ne semble pas avoir sa place au Paris Saint-Germain et pourrait partir au cours du mercato hivernal.

Ces derniers mois, Mauro Icardi a beaucoup fait parler de lui... mais pas vraiment pour ses buts. L'attaquant de 28 ans rencontre des gros problèmes au Paris Saint-Germain, surtout depuis l'arrivée de Lionel Messi. Un départ semble donc être devenu inévitable et son entourage aurait déjà commencé à le préparer ! Tuttosport a en effet annoncé que le PSG discuterait actuellement avec la Juventus, qui serait à la recherche d'un attaquant pour janvier et qui aimerait bien débloquer un prêt avec option d'achat.

Wanda Nara a rencontré le président de la Juventus