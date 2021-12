Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une dernière menace bien présente pour Pascal Dupraz ?

Publié le 13 décembre 2021 à 16h10 par La rédaction

En quête d'un nouvel entraîneur pour succéder à Claude Puel, l'ASSE semble proche de nommer Pascal Dupraz. Néanmoins, le club stéphanois explorerait d'autres pistes et pourrait finalement s'orienter sur quelqu'un d'autre.

Actuel dernier de Ligue 1, l’ASSE connaît quelques chamboulements en interne. En effet, après avoir mis à pied Claude Puel il y a quelques jours, le club stéphanois est en quête d’un nouvel entraîneur. Comme le10Sport.com vous le révélait en exclusivité le 5 décembre dernier, Pascal Dupraz semble se rapprocher de plus en plus des Verts . Cependant, la direction de Saint-Etienne explorerait également d’autres pistes. Et elle pourrait bien se décider à rapatrier un ancien du championnat de France.

Frédéric Hantz aurait aussi convaincu l’ASSE