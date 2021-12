Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz connaît déjà son enveloppe pour le mercato !

Publié le 13 décembre 2021 à 11h10 par G.d.S.S.

Attendu dans les prochains jours sur le banc de l’ASSE pour venir assurer la succession de Claude Puel, Pascal Dupraz aura des moyens très limité pour se renforcer au cours du mercato de janvier.

Entre sa situation sportive pour le moins délicate (20e de Ligue 1 avec 4 points de retard sur le premier non-relégable) et les départs de nombreux éléments à la CAN qui se profilent pour le mois de janvier (Bouanga, Khazri, Moukoudi, Neyou et Sow), l’ASSE prévoit de recruter durant le mercato hivernal. Et Pascal Dupraz, qui devrait être nommé sur le banc des Verts dans les prochains jours comme le10sport.com vous l’avait annoncé le 5 décembre, sait déjà à quoi s’en tenir pour tenter de renforcer l’ASSE.

Que des prêts pour cet hiver ?