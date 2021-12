Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz reçoit un premier avertissement…

Publié le 13 décembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que Pascal Dupraz débarque sur le banc de l’ASSE pour tenter de sauver la situation, Julien Sablé a dressé un portrait pour le moins très sombre de la situation actuelle des Verts.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité dès le 5 décembre dernier, Pascal Dupraz a été le profil désigné pour reprendre le flambeau à l’ASSE suite à la mise à pied de Claude Puel. En attendant, alors que les Verts se déplaçaient à Reims samedi soir, c’est Julian Sablé qui menait les débats et n’a pu empêcher le revers de son équipe (0-2). Interrogé en conférence de presse après la rencontre, l’entraîneur intérimaire de l’ASSE a fait un état des lieux, et la mission de Pascal Dupraz s’annonce donc très compliquée.

« Pas un simple changement d’entraîneur qui va changer les choses »