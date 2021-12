Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le successeur de Claude Puel arrive !

Publié le 12 décembre 2021 à 15h15 par A.M.

Comme le10sport.com vous le révélait il y a quelques jours, Pascal Dupraz devrait bel et bien rejoindre l'ASSE où l'intérim de Julien Sablé ne sera pas prolongé.

Avec la défaite de l'ASSE contre Reims samedi soir (0-2), l'avenir de Julien Sablé ne fait plus de doute. En effet, alors qu'il assurait l'intérim depuis la mise à pied de Claude Puel, l'ancien milieu de terrain des Verts ne poursuivra pas l'aventure. Par conséquent, un nouvel entraîneur va débarquer dans les prochaines heures et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, dès le 5 décembre dernier, Pascal Dupraz est le grand favori pour récupérer le banc stéphanois.

Dupraz devrait remplacer Puel