Mercato - PSG : Erling Haaland aurait une préférence claire pour son avenir !

Publié le 12 décembre 2021 à 14h15 par H.G.

Alors qu’Erling Haaland est dans le viseur de nombreuses écuries européennes, l’international norvégien afficherait une préférence claire pour son avenir.

La bataille va être folle dans la course à la signature d’Erling Haaland l’été prochain ! En effet, bon nombre de clubs sont annoncés sur les traces du buteur du Borussia Dortmund. Comme nous vous l’avons annoncé cet été, le PSG fait partie des prétendants, Paris le ciblant dans le but de compenser le très probable départ libre de Kylian Mbappé. Parallèlement, le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City ou encore le Bayern Munich sont annoncés comme étant intéressé par le profil du natif de Leeds. Et à l’heure actuelle, le club madrilène aurait un avantage sur les autres…

Erling Haaland aimerait rejoindre le Real Madrid