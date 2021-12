Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le message fort de ce joueur d’Ancelotti sur sa situation !

Publié le 14 décembre 2021 à 0h30 par H.G.

Alors qu’il a réussi à se faire une place au Real Madrid cette saison, Marco Asensio n’a pas caché être ravi de sa forme du moment.

Parfois annoncé sur le départ au cours des dernières fenêtre des transferts, Marco Asensio évolue toujours au Real Madrid. Et surtout, cette saison, l’international espagnol a réussi à se faire une place dans l’effectif madrilène entrainé par Carlo Ancelotti. C’est pourquoi il a récemment été avancé dans la presse que le joueur de 25 ans pourrait prolonger son contrat au Real Madrid, lui qui expire actuellement 30 juin 2023.

« Je veux continuer comme ça »