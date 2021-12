Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi face à un problème de taile pour Cavani !

Publié le 13 décembre 2021 à 23h30 par A.C.

Avec Sergio Aguero qui devrait vraisemblablement mettre un terme à sa carrière, le FC Barcelone aura besoin de trouver un attaquant cet hiver.

Dès son arrivée, Xavi a expliqué que son effectif avait besoin de renforts. Cela est devenu plus urgent encore avec la situation autour de Sergio Aguero, qui pourrait décider de mettre un terme à sa carrière suite à des problèmes cardiaques. Le FC Barcelone devra donc lui trouver un remplaçant et si la poste Alexis Sanchez a été récemment évoquée, Xavi semble avoir un faible pour Edinson Cavani. L'ancien du PSG arrive en fin de contrat avec Manchester United et pourrait connaitre un nouveau championnat dans sa carrière.

La Juve garde toujours un oeil sur Cavani