Mercato - Barcelone : Une annonce fracassante se profile pour Sergio Agüero !

Publié le 13 décembre 2021 à 19h00 par Th.B.

Éloigné des terrains depuis le mois d’octobre, souffrant d’une arythmie cardiaque, Sergio Agüero devrait prendre sa retraite. L’annonce officielle du FC Barcelone serait prévue pour ce lundi soir.

Le 30 octobre dernier, Sergio Agüero s’écroulait en raison de problèmes cardiaques sur la pelouse du Camp Nou quelques minutes avant le coup de sifflet qui annonçait la mi-temps entre le FC Barcelone et Alaves (1-1). Depuis, une annonce d’un départ à la retraite a été annoncé par son ami Samir Nasri sur les antennes de Canal+ ainsi que dans les journaux espagnols. Cependant, le FC Barcelone, par le biais de son entraîneur Xavi ou par l’intermédiaire du directeur exécutif Mateu Alemany, s’est montré moins catégorique en appelant à la patience. Une annonce du FC Barcelone devrait cependant avoir lieu dans les prochaines heures selon Emilio Pérez de Rozas comme ce dernier l’a fait savoir sur Radio Marca. « Mercredi, il y a un événement où il annonce qu'il prend sa retraite du football. Il me semble que c'était il y a quelques semaines, le journaliste Gerard Romero l'a dit, Rafa Yuste, avant le match contre l'Espanyol, l'a démenti à Mónica Marchante et a dit qu'il restait encore quelques mois pour que les médecins décident. Mais, selon mes informations, le FC Barcelone lui a préparé un adieu ». La retraite de Sergio Agüero se confirmerait les heures passant.

Une annonce ce lundi pour la retraite d’Agüero et une conférence de presse mercredi ?