Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grande annonce imminente pour Sergio Agüero ?

Publié le 13 décembre 2021 à 11h00 par H.G.

Alors qu’il est pressenti que Sergio Agüero prendra sa retraite en raison de ses soucis de santé, l’annonce de la chose pourrait être effectuée dès cette semaine.

Arrivé cet été au FC Barcelone dans le cadre d’un transfert libre après la fin de son contrat à Manchester City, Sergio Agüero pourrait très bientôt mettre un terme à son aventure catalane. Victime de soucis cardiaques, l’attaquant argentin pourrait ne plus être en mesure d’évoluer au plus haut niveau et devrait donc n’avoir d’autre choix que de prendre sa retraite. Et si l’on en croit les derniers échos parus dans la presse, une annonce en ce sens pourrait avoir lieu dès cette semaine.

La retraite de Sergio Agüero annoncée ce mercredi ?