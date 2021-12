Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un joueur de L1 fixe une énorme condition pour son avenir !

Publié le 13 décembre 2021 à 10h00 par A.M.

Auteur d'une grande saison au RC Lens, Seko Fofana serait notamment suivi par l'OM. Mais l'international ivoirien annonce qu'il veut disputer la Ligue des Champions.

Bien que très actif l'été dernier, l'OM n'a toutefois pas bouclé tous ses dossiers. En effet, il semblerait que Pablo Longoria ait tenté le coup pour attirer Seko Fofana qui sortait d'une magnifique première saison au RC Lens qui était allé le chercher à l'Udinese pour un peu moins de 10M€. Toutefois, l'international ivoirien n'a finalement pas quitté les Sang-et-Or , et confirme depuis le début de saison qu'il est bien l'un de meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. C'est la raison pour laquelle l'OM continuerait de le suivre en vu de l'été prochain. Mais Seko Fofana, dont le contrat au RC Lens court jusqu'en juin 2024, fixe un gros objectif pour son avenir.

Fofana veut jouer la Ligue des Champions