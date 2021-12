Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino affiche un énorme souhait pour son avenir !

Publié le 13 décembre 2021 à 8h45 par A.M.

Formé au Newell's Old Boy, Mauricio Pochettino reconnaît qu'il aimerait bien retourner un jour au sein du club de Rosario, mais cette fois-ci dans la peau de l'entraîneur.

Arrivé sur le banc du PSG il y a quasiment un an, Mauricio Pochettino fait beaucoup parler de lui pour son avenir ces dernières semaines. Son a d'abord circulé à Tottenham l'été dernier puis à Manchester United plus récemment afin de remplacer Ole Gunnar Solskjær. Cependant, le technicien argentin est sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2023. Cela ne l'empêche pas d'avoir des rêves. Comme celui de revenir un jour au Newell's Old Boys. Natif de Murphy, petite ville proche de Rosario, Mauricio Pochettino a été formé à Newell's où il a évolué jusqu'à ses 22 ans afin de rejoindre l'Europe et l'Espanyol Barcelone en 1994.

Pochettino ouvre la porte à Newell's