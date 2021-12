Foot - PSG

PSG : L’aveu de Pochettino sur le duo Messi-Mbappé !

Publié le 12 décembre 2021 à 21h45 par Th.B. mis à jour le 12 décembre 2021 à 21h48

Entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino s’est enflammé sur la paire d’attaquants parisienne formée par Kylian Mbappé et Lionel Messi. L’occasion pour le technicien de faire un bel aveu sur les deux internationaux.

En pleine forme depuis le début de la saison, Kylian Mbappé fait des merveilles et enchaîne les performances de haut niveau. De quoi lui permettre de soigner au mieux son départ, alors que son contrat expirera à l’issue de la saison ? Pour le moment, l’heure n’est pas aux adieux, mais au fait de profiter du talent du champion du monde tricolore aligné aux côtés du septuple Ballon d’or. Avant la rencontre opposant le PSG à l’AS Monaco ce dimanche soir, Mauricio Pochettino a été invité à s’exprimer sur le duo d’attaque de feu que forme Lionel Messi et Kylian Mbappé, Neymar étant absent pour blessure. Et l’entraîneur du PSG n’a pas tari d’éloges envers les deux internationaux en soulignant au passage la chance du PSG de disposer de deux joueurs de ce calibre dans son effectif.

« Ce sont deux joueurs extraordinaires pour nous et on est très heureux et très chanceux de les avoir »