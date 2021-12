Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino évoque un dossier très sensible…

Publié le 12 décembre 2021 à 3h00 par La rédaction

Alors que la condition physique de Sergio Ramos fait débat depuis son arrivée au PSG cet été, Mauricio Pochettino se montre très confiant à ce sujet.

Arrivé libre au PSG durant le mercato estival, Sergio Ramos suscite toujours autant d’interrogations, lui qui enchaine les pépins physiques depuis sa signature au Parc des Princes et n’a disputé qu’un seule match officiel (le 28 novembre dernier face à l’ASSE, victoire 3-1). Un cas particulièrement épineux à gérer pour le PSG, mais interrogé samedi en conférence de presse, Mauricio Pochettino a fait une annonce de taille sur Ramos.

« On espère revoir Ramos avant 2022 »