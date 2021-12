Foot - PSG

PSG - Malaise : Le verdict se confirme pour Neymar !

Publié le 11 décembre 2021 à 13h42 par La rédaction

Alors que Neymar est actuellement victime d’une entorse à la cheville gauche, le diagnostic initial semble être en train de se confirmer, de même que celui de son retour à la compétition.