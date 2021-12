Foot - PSG

PSG - Malaise : Riolo réclame une révolution… sans Verratti !

Publié le 10 décembre 2021 à 4h15 par A.M.

Jamais tendre avec Marco Verratti, Daniel Riolo estime que le PSG doit le considérer comme un simple joker compte tenu de ses nombreuses blessures.

Depuis le début de saison, le PSG enchaîne les prestations décevantes et Mauricio Pochettino semble avoir du mal à trouver une cohérence tactique. Au micro de l' After Foot , Daniel Riolo espère que le technicien argentin va opter pour une défense à trois en laissant Marco Verratti sur le banc et en se concentrant plutôt sur Idrissa Gueye et Georginio Wijnaldum pour animer l'entrejeu..

«Il faut compter sur Verratti comme un joker parce que tu ne sais jamais de quelle façon il peut être là»