Foot - PSG

PSG - Malaise : Le clan Neymar annonce la couleur pour son retour !

Publié le 9 décembre 2021 à 21h10 par G.d.S.S.

Victime d’une grosse entorse face à l’ASSE, Neymar va manquer plusieurs semaines de compétition avec le PSG. Nenê, dont il est proche, se prononce sur l’état d’esprit de son compatriote brésilien.

L’année 2021 s’est terminée avec un peu d’avance pour Neymar. Le numéro 10 du PSG a subi un gros choc le 28 novembre dernier sur la pelouse de l’ASSE, contractant ainsi une entorse de la cheville gauche qui va l’éloigner des terrains pendant de longues semaines. Une rechute qui relance le débat sur la fragilité physique du numéro 10 brésilien, mais l’ancien milieu offensif du PSG dont il est très proche, Nenê, assure la défense de Neymar dans les colonnes de So Foot.

« Il est calme dans sa tête, concentré… »