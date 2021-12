Foot - PSG

PSG - Malaise : Lionel Messi peut compter sur le soutien du vestiaire du PSG !

Publié le 9 décembre 2021 à 5h00 par T.M.

Ce mardi, Lionel Messi a inscrit un doublé contre Bruges. Désormais, le joueur du PSG va devoir continuer sur cette lancée et pour cela, il pourra compter sur ses coéquipiers.

Arrivé cet été au PSG, Lionel Messi rencontre toutefois quelques difficultés à s’adapter à sa nouvelle vie. Et cela s’en ressent sur ses performances. En effet, sur le terrain, le rendement de l’Argentin est loin d’être celui qu’on a pu lui connaitre au FC Barcelone. De quoi lui valoir certaines critiques, mais ce mardi, face à Bruges, Messi a apporté une belle réponse en inscrivant un doublé.

« Nous allons faire tout notre possible pour qu'il puisse continuer à marquer »