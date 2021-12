Foot - PSG

PSG : Diallo savoure la victoire contre Bruges !

Publié le 7 décembre 2021 à 21h33 par La rédaction mis à jour le 7 décembre 2021 à 21h34

Après la large victoire du PSG face à Bruges (4-1) ce mardi, Abdou Diallo s’est montré satisfait de la prestation de son équipe.