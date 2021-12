Foot - PSG

PSG - Malaise : La réaction amère de Robert Lewandowski au Ballon d’Or de Messi !

Publié le 7 décembre 2021 à 14h15 par La rédaction

Le septième sacre de Lionel Messi au Ballon d'Or a suscité de nombreuses mauvaises réactions, l'Argentin ne faisant clairement pas l'unanimité. Même Robert Lewandowski, deuxième, s'est montré assez amer au moment d'évoquer le sujet.

Le 29 novembre dernier, Lionel Messi a été sacré Ballon d’Or pour la septième fois de sa carrière. Malgré une saison délicate avec le FC Barcelone, l’Argentin a obtenu son premier titre avec la sélection argentine en remportant la Copa América. Ce trophée international a certainement fait pencher la balance en faveur du joueur de 34 ans malgré les grandes saisons de Robert Lewandowski ou de Karim Benzema. Ce nouveau sacre individuel de Lionel Messi ne fait cependant pas l’unanimité, les fans de football jugeant que l’attaquant du Bayern Munich l’aurait mérité cette année après l’avoir vu lui échapper en 2020 suite à l’annulation de la cérémonie à cause de la Covid-19. Pourtant, une semaine avant son septième sacre, Lionel Messi avait pris position pour le Ballon d’Or : « Tu le méritais l'an passé, j'espère qu'ils vont te le donner » prononçait-il à l’attention de Robert Lewandowski. Le Polonais, lui, aurait un souhait plutôt amer concernant cette déclaration de la Pulga .

« Je voudrais que Lionel Messi soit sincère et que ce ne soient pas des mots creux »