PSG - Malaise : Achraf Hakimi pousse un gros coup de gueule en coulisse !

Publié le 11 décembre 2021 à 11h45 par H.G.

Alors que le plan de jeu de Mauricio Pochettino ne le met pas forcément en valeur, Achraf Hakimi se serait agacé à plusieurs reprises face à ses performances poussives.

Arrivé cet été au PSG, Achraf Hakimi a été le premier gros coup du mercato parisien après que le club de la capitale ait déboursé environ 60 M€ pour l’arracher à l’Inter. Ce faisant, la direction parisienne peut enfin compter sur les services d’un latéral droit digne de ce nom dans un secteur qui était à renforcer de toute urgence. Seulement voilà, après de bons débuts, l’international marocain accuse le coup depuis maintenant plusieurs semaines. Il faut dire que son utilisation par Mauricio Pochettino n’est pas forcément la meilleure. Efficace quand il est lancé en profondeur, l’ancien joueur du Real Madrid et du Borussia Dortmund est au contraire servi dans les pieds, tout en sachant que ses nombreux appels sont souvent oubliés par ses coéquipiers et qu’il n’a que rarement l’occasion d’adresser des centres. Plus encore, Achraf Hakimi se retrouve bien plus souvent à défendre, et ce alors que ce n’est pas le rôle qui lui sied le mieux, lui qui est un réel piston tourné vers l’offensive.

Achraf Hakimi est frustré par ses performances