Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé envoie un énorme message aux supporters !

Publié le 10 décembre 2021 à 7h45 par A.M.

Interrogé sur les performances du PSG à domicile, Kylian Mbappé souligne l'importance des supporters parisiens dans les résultats du club.

Après de nombreux mois à jouer dans des stades vides, les joueurs ont retrouvé leurs supporters. C'est bien évidemment le cas du PSG qui retrouve un Parc des Princes plein et le résultat est sans appel puisque le club de la capitale n'a toujours pas perdu cette saison à domicile. D'ailleurs Kylian Mbappé assure que le soutien des fans parisiens change tout pour les joueurs du PSG.

«Je pense que les supporters nous apportent beaucoup»