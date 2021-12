Foot - PSG

PSG - Malaise : Mbappé lâche une grosse réponse aux détracteurs du PSG !

Publié le 9 décembre 2021 à 21h45 par D.M.

Kylian Mbappé est revenu sur la première partie de saison réalisée par le PSG et a tenu à répondre aux critiques sur le style de jeu de l'équipe.

Malgré une première partie de saison solide, marquée par une première place en championnat et une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG n’échappe pas aux critiques. Et pour cause, le groupe coaché par Mauricio Pochettino ne montre pas son meilleur visage et peine à se montrer convaincant sur le terrain Interrogé sur le niveau de jeu de l’équipe, Kylian Mbappé est conscient que le PSG peut mieux faire, mais affirme que l’essentiel reste la victoire.

« On est toujours contents parce que tout ce qu'on veut, c'est gagner »