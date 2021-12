Foot - PSG

PSG - Malaise : Le clan Neymar fait une grande annonce sur sa situation à Paris !

Publié le 11 décembre 2021 à 11h15 par B.C.

Depuis son arrivée au PSG, Neymar a alterné le bon et le moins bon, au point de vouloir quitter le club pour retourner au FC Barcelone. Cependant, le Brésilien serait désormais pleinement épanoui dans la capitale comme l’explique son ami Nenê.

Victime d’une grosse entorse face à l’ASSE, Neymar est d’ores et déjà assuré de ne pas refouler les terrains en cette année 2021. Le Brésilien doit donc prendre son mal en patience, lui qui a pris la malheureuse habitude des blessures depuis son arrivée au PSG à l’été 2017. Un élément qui a sans doute joué dans sa volonté de quitter le club de la capitale en 2019, afin de faire son retour au FC Barcelone. Finalement, le PSG a conservé Neymar, qui a depuis prolongé son contrat jusqu’en 2025. Interrogé sur la situation de son ami, l’ancien milieu offensif du PSG Nenê assure que Neymar est désormais heureux à Paris.

« Neymar est heureux à Paris »