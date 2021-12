Foot - PSG

PSG - Malaise : Le message fort de Pochettino sur l’absence de Neymar !

Publié le 11 décembre 2021 à 16h10 par H.G.

Alors qu’il doit composer sans Neymar à l’heure actuelle, Mauricio Pochettino a expliqué comment faire en l’absence de l’international brésilien.

Touché à la cheville gauche face à l’AS Saint-Etienne il y a deux semaines, Neymar va manquer entre six et huit semaines de compétition à partir de cette date comme l’avait annoncé le PSG à l’époque. Ce verdict a d’ailleurs été confirmé ce samedi par le club dans son point médical à la suite de nouveaux examens. C’est donc en janvier que Neymar devrait effectuer son retour à la compétition. En attendant, Mauricio Pochettino doit composer sans lui, et il a justement expliqué comme s’y prendre ce samedi.

« On doit trouver des solutions sans lui »