PSG - Malaise : Pochettino fait une annonce pour le retour de Sergio Ramos !

Publié le 11 décembre 2021 à 15h10 par H.G.

Alors que Sergio Ramos va une nouvelle fois manquer un match du PSG ce dimanche soir contre Monaco, Mauricio Pochettino ne perd pas encore l’espoir de le retrouver avant la fin de l’année civile.

Un petit match et puis s’en va. Titulaire contre l’ASSE il y a deux semaines, Sergio Ramos a alors connu sa première titularisation avec le PSG, et surtout sa première apparition avec le maillot parisien depuis son arrivée en juillet. Seulement voilà, après ses 90 minutes disputées, l’international espagnol n’est pas en état d’enchainer. Officiellement victime de fatigue musculaire, le natif de Camas a dû faire l’impasse sur les matchs ayant suivi, et il en ira de même pour le choc de ce dimanche soir contre l’AS Monaco en Ligue 1. « Sergio Ramos va continuer sa préparation individuelle et collective ces prochains jours dans l’objectif d’être dans le groupe la semaine prochaine », a ainsi annoncé le PSG dans son point médical ce samedi.

« Oui, on espère le revoir en 2021 »