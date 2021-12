Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle option se confirme pour Mauro Icardi !

Publié le 11 décembre 2021 à 14h45 par A.C.

Un retour en Serie A est régulièrement évoqué pour Mauro Icardi, qui semble être poussé vers la sortie du côté du Paris Saint-Germain et une nouvelle piste pourrait se préciser.

Cet été, Mauro Icardi a décidé de refuser plusieurs offres, préférant rester au Paris Saint-Germain. Ce ne sont toutefois pas ses trois buts en 17 rencontres toutes compétitions confondues qui vont pousser Leonardo à revoir sa position ! Le directeur sportif du PSG aurait toujours l’intention de vendre Icardi et le mercato hivernal qui approche pourrait être une occasion, avec notamment la Juventus, qui chercherait justement un attaquant. Mais les Bianconeri ne semblent plus seuls sur le coup...

Il ne faut pas écarter l’AC Milan !