Mercato - PSG : Leonardo lance l'opération Icardi !

Publié le 11 décembre 2021 à 8h45 par A.C.

Pas en réussite cette saison, Mauro Icardi semble s’approcher doucement mais surement d’un départ du Paris Saint-Germain... mais Leonardo aimerait que ça aille plus vite.

Après avoir largement recruté cet été, sans dépenser toutefois de grosses sommes hormis pour Achraf Hakimi, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont donné une nouvelle mission à Leonardo : vendre. La liste est longue, puisqu’ils seraient entre six et sept à être en instance de départ, à seulement quelques semaines du début du mercato hivernal. Mauro Icardi en fait partie et ce n’est pas une surprise, puisque Leonardo a déjà tenté de le pousser vers la sortie cet été, sans succès. RMC Sport a toutefois récemment révélé qu’Icardi ainsi que son entourage n’auraient aucune intention de quitter le PSG en plein milieu de saison et si départ il y aura, cela devrait plutôt se faire l’été prochain.

Leonardo veut se débarrasser d’Icardi cet hiver