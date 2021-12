Foot - PSG

PSG : Le vestiaire réclame une révolution à Mauricio Pochettino !

Publié le 12 décembre 2021 à 16h15 par H.G.

Alors que bon nombre d’observateurs du PSG estiment que l’équipe parisienne n’évolue pas dans le bon système de jeu, certains joueurs auraient dressé le même constat.

Depuis la prise de fonction de Mauricio Pochettino en janvier dernier, le PSG peine à convaincre dans le jeu. Si les résultats sont là, aussi bien en Ligue 1 qu’en Ligue des champions avec une qualification pour les huitièmes de finale, beaucoup considèrent que ceux-ci ont avant tout pour origine le fait que le club parisien possède des individualités bien au-dessus de la moyenne. C’est par ce biais que le PSG fait des différences, et non grâce une grosse force collective qui, au contraire, semble inexistante avec ou sans ballon. De surcroit, certains joueurs à l’image d’Achraf Hakimi paraissent perdus sur le terrain et peinent à briller tant leur positionnement ne les maximise pas. De ce fait, afin de régler une partie du problème, bon nombre d’observateurs estiment que Mauricio Pochettino doit abandonner son 4-3-3 ou son 4-2-3-1 afin de privilégier un système avec trois défenseurs centraux qui mettrait certains éléments dans de meilleures dispositions, notamment les latéraux.

Le vestiaire du PSG favorable à un 3-5-2 ?