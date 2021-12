Foot - PSG

PSG - Malaise : Grande nouvelle pour Sergio Ramos !

Publié le 12 décembre 2021 à 10h15 par H.G.

Alors que Sergio Ramos va une nouvelle fois devoir faire l’impasse sur un match du PSG ce dimanche, à savoir la réception de Monaco, il n’y aurait pas lieu de s’inquiéter pour lui.

Il y a deux semaines, Sergio Ramos a disputé ses premières minutes avec le PSG à l’occasion du déplacement parisien à Saint-Etienne. Pendant 90 minutes, l’international espagnol avait livré une prestation très encourageant sous la neige stéphanoise. Seulement voilà, le natif de Camas n’a malheureusement pas réussi à enchaîner ensuite du fait d’une fatigue musculaire selon le PSG. En ce sens, il a manqué tous les matchs ayant suivi, et il en ira de même pour la réception de l’AS Monaco ce dimanche soir en Ligue 1. Naturellement, cela a de quoi inquiéter de nombreux observateurs, mais ces craintes seraient infondées si l’on en croit les derniers échos parus dans la presse.

Pas de rechute pour Sergio Ramos !