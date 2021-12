Foot - PSG

PSG - Malaise : La vérité éclate sur la relation entre Messi et Pochettino !

Publié le 11 décembre 2021 à 19h45 par Th.B.

Alors que Lionel Messi s’interrogerait sur les choix de Mauricio Pochettino concernant son positionnement, la relation entre les deux hommes ne serait absolument pas entachée selon Guillem Balague.

Ces derniers temps, il a occasionnellement été question dans la presse d’une certaine incompréhension chez Lionel Messi au niveau de son positionnement et de son utilisation sous les ordres de Mauricio Pochettino au PSG. C’est notamment l’information que Le Parisien communiquait dernièrement. Forcé d’évoluer au poste d’ailier droit comme à lors d’une époque lointaine au FC Barcelone afin de laisser l’axe de l’attaque à Kylian Mbappé au PSG, Messi estimerait être bridé et exprimerait ses doutes en coulisses sur les choix de Mauricio Pochettino. De quoi noircir les relations entre les deux hommes ? Pas vraiment.

Tout irait bien entre Pochettino et Messi selon Balague !