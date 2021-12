Foot - PSG

PSG : Pochettino annonce la couleur pour le tirage au sort de la Ligue des champions !

Publié le 11 décembre 2021 à 16h25 par La rédaction mis à jour le 11 décembre 2021 à 16h26

Lundi, le PSG connaîtra son adversaire pour les 1/8èmes de finale de la Ligue des champions. Et pour son entraîneur Mauricio Pochettino, malgré la deuxième place, il faudra battre tout le monde quoi qu’il advienne.