PSG - Malaise : Le clan Neymar annonce la date de son grand retour !

Publié le 12 décembre 2021 à 21h15 par A.D.

Touché à la cheville, Neymar va manquer plusieurs semaines de compétition avec le PSG. Selon Nenê, l'un de ses proches, la star brésilienne devrait faire son retour d'ici deux mois.

Lors de la confrontation face à l'ASSE, Neymar a été victime d'une grosse entorse de la cheville. Résultat, le numéro 10 du PSG va une nouvelle fois être écarté des terrains pendant plusieurs semaines. Lors d'un entretien accordé à Prime Video ce dimanche soir, Nenê s'est prononcé sur le grand retour de Neymar. Et à en croire son ami, la star brésilienne devrait être de retour pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions à la mi-février.

«Neymar sera disponible d'ici un mois et demi ou deux mois»