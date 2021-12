Foot - PSG

PSG - Malaise : Sans Neymar, Pochettino annonce la couleur !

Publié le 12 décembre 2021 à 3h45 par A.M.

Conscient de l’importance de Neymar, Mauricio Pochettino espère tout de même voir son équipe briller.

Sorti sur blessure contre l'ASSE, Neymar souffre de la cheville et ne rejouera pas en 2021. Son retour est prévu pour le début de l'année prochaine, donc en attendant, le PSG doit se débrouiller sans son numéro 10 brésilien. Cela s'est plutôt bien passé contre Bruges en Ligue des Champions (4-1), mais c'était beaucoup plus compliqué contre le RC Lens (1-1) en Ligue 1. Conscient de la situation, Mauricio Pochettino estime que le PSG doit rester compétitif.

«On doit trouver des solutions sans lui»