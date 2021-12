Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tous les feux sont au vert avec Aubameyang !

Publié le 13 décembre 2021 à 9h00 par A.D.

Alors que le FC Barcelone voudrait s'attacher ses services en janvier, Pierre-Emerick Aubameyang se verrait bien faire partie du projet de Xavi. Sachant que son capitaine a des problèmes extra-sportifs, Arsenal serait disposé à le laisser filer.

Pour relancer le FC Barcelone cette saison, Xavi aimerait se servir du mercato hivernal à bon escient. Plus précisément, le coach catalan aurait prévu de frapper fort au mois de janvier et de recruter un nouvel avant-centre. D'après les indiscrétions d' El Nacional , Xavi aurait identifié le profil de Pierre-Emerick Aubameyang en ce sens. D'ailleurs, le technicien du Barça aurait un gros coup à jouer sur ce dossier, puisque l'attaquant d'Arsenal serait prêt à répondre à son appel. Et pour faire davantage les affaires de Xavi, les Gunners pourraient se montrer coopératifs pour Pierre-Emerick Aubameyang.

Arsenal laisse la porte ouverte pour Aubameyang