Mercato - Barcelone : Xavi prêt à miser sur l'un de ses anciens coéquipiers pour remplacer Aguero ?

Publié le 14 décembre 2021 à 0h00 par A.C.

A la recherche de renforts, le FC Barcelone pourrait se tourner vers l'un de ses anciens joueurs cet hiver.

La situation est très compliquée. Le FC Barcelone a réalisé une première partie de saison très décevante, avec notamment une sortie de la Ligue des Champions dès les poules, ce qui n'était pas arrivé depuis près de 20 ans. Mais le Barça est également aux prises avec un bilan économique pas vraiment reluisant, avec par exemple l'énorme sacrifice Lionel Messi qui a filé au Paris Saint-Germain. La presse catalane annonce que les départs devraient continuer cet hiver, avec notamment Sergiño Dest, Luuk de Jong et Philippe Coutinho qui seraient poussés vers la sortie par Xavi, qui devra également renforcer son effectif, sachant que Sergio Aguero devrait mettre un terme à sa carrière après ses problèmes cardiaques.

Barré à l'Inter, Alexis Sanchez pourrait rebondir à Barcelone