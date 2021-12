Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça chauffe pour Anthony Martial !

Publié le 13 décembre 2021 à 21h00 par A.M.

Quelques jours après l'annonce fracassante de l'agent d'Anthony Martial, Ralf Rangnick a évoqué la situation de son attaquant auquel il ne ferme pas la porte, mais pas à n'importe quelle condition.

Peu utilisé à Manchester United, Anthony Martial cherchera à quitter les Red Devils cet hiver. C'est ce qu'a révélé son agent Philippe Lamboley. « Anthony veut quitter le club en janvier. Il a juste besoin de jouer. Il n’a pas envie de rester en janvier et je vais bientôt parler au club », confiait-il au micro de Sky Sports . Une situation que le FC Barcelone surveille de près. Le club blaugrana est à la recherche de renforts offensifs et pourrait tenter d'obtenir le prêt d'Anthony Martial en janvier. Et Ralf Rangnick a évoqué l'avenir d'Anthony Martial en répondant à l'agent de l'ancien Monégasque.

«S'il a vraiment envie d'aller dans un autre club, c'est le joueur qui doit en informer le conseil d'administration»